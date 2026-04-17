Нацполиция насчитала сотые нападений на военных ТЦК: какие области среди антилидеров
- С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 620 нападений на военных ТЦК.
- В результате инцидентов погибли трое военнослужащих и одно гражданское лицо, еще девять гражданских получили ранения.
За время полномасштабной войны в Украине зафиксировали уже более 600 нападений на военных ТЦК. Количество столкновений все больше растет.
В пресс-службе Нацполиции в ответ на запрос Liga.Net обнародовали статистику нападений на военных ТЦК.
Что известно о динамике конфликтов гражданских с военными ТЦК?
По состоянию на 12 апреля 2026 года в Украине зафиксировано 620 нападений на представителей ТЦК. Больше всего случаев приходится на Харьковскую область (69), Киев (53) и Днепропетровскую область (45).
Далее в списке:
Волынская область – 39, Львовская – 37, Одесская – 36, Черниговская – 34, Хмельницкая – 30.
В Николаевской и Ровенской областях зафиксировано по 29 случаев, в Черкасской и Полтавской – по 26, в Киевской области – 24, в Ивано-Франковской – 22, в Запорожской – 20, в Тернопольской – 17, в Винницкой и Закарпатской – по 16, в Черновицкой – 15, в Житомирской – 14, в Сумской и Кировоградской – по 11, и один случай в Херсонской области.
К слову, премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что профильное министерство работает над реформой ТЦК. После подготовки окончательного варианта документа его обсудят с Верховной Радой.
В полиции также отмечают, что количество таких нападений ежегодно растет. К тому же, в результате таких инцидентов погибли трое военнослужащих ТЦК (двое в 2025 году и один в 2026-м) и одно гражданское лицо в 2025 году. Еще девять гражданских получили ранения.
Последние резонансные случаи нападений на военных ТЦК
2 апреля во Львове убили 52-летнего офицера Олега Авдеева – ему нанесли смертельное ножевое ранение в шею. Известно, что он был бывшим спортсменом и участником зимних Олимпийских игр, а также проходил службу в Галицко-Франковском ОРТЦК.
В Полтавской области группа лиц напала на военнослужащих ТЦК и полицейских, применив слезоточивый газ. В результате инцидента шесть человек получили химические ожоги.
В Черкассах 55-летний мужчина напал на сотрудников полиции и ТЦК, бросив в их сторону взрывной предмет. Ему инкриминируют покушение на убийство, что предусматривает наказание пожизненным заключением.