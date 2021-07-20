Статистика смертности на воде в Украине бьет страшные рекорды
Источник:ГСЧС
С начала июля 2021 на водоемах погибли 265 украинца, 36 из которых – дети. За аналогичный период прошлого года было почти на 100 жертв меньше.
Всего в 2021 году в воде в Украине погибли 808 человек. Такие показатели связывают с пренебрежением к правилам поведения на воде.
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Статистика этих выходных неутешительная
В Киеве на выходных, 17 – 18 июля, утонули пять человек, в Запорожье – двое, в Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях – по одному.
Также водолазам ГСЧС удалось спасти рыбака на Черкасщине, который перевернулся на лодке.
Самая распространенная причина гибели – пренебрежение правилами
Катастрофически высокий показатель смертности на водоемах не пугает людей, они игнорируют элементарные правила поведения. Частыми причинами несчастных случаев является купание в необорудованных для этого местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.
ГСЧС напоминает правила поведения на воде
- отдыхайте и купайтесь только на специально оборудованных пляжах;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не купайтесь в одиночку, особенно, если не уверены в собственных силах;
- не оставляйте у водоемов детей без присмотра, а также не позволяйте им самостоятельно посещать водоемы;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к лодкам и катерам, которые проплывают рядом,
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут
- температура воды должна составлять не менее 17 градусов;
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите на лодках при сильных порывах ветра.