Западные СМИ написали о том, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы готов к компромиссам по территориальным уступкам во время переговоров с Россией. Однако в украинском МИД решительно опровергли все эти утверждения.

Все чаще в западных средствах массовой информации появляются статьи, которые выдают или некомпетентность авторов, или определенную заказность материалов, сказал 24 Каналу украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко. Одна из них – провокационная статья о Сибиге.

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МИД не формирует внешнюю политику

Автор материала утверждает, что якобы новоназначенный министр иностранных дел Сибига более прагматичен своих предшественников и готов идти на компромиссы.

Создается впечатление, что человек просто не понимает, о чем пишет. Ведь на самом деле не министры иностранных дел формируют внешнюю политику государства – они ее реализуют,

– отметил Огрызко.

Поэтому ни Сибига, ни Дмитрий Кулеба, ни все предыдущие министры не формируют внешнюю политику. Согласно Конституции Украины, это прерогатива президента, Совета национальной безопасности и обороны, правительства и других органов. Они формируют внешнеполитический курс, а потом соответствующие структуры, в частности Министерство иностранных дел, реализуют его.

Поэтому когда издание пишет, что министр может повернуть влево или вправо, то это означает, что просто человек не разбирается в украинских реалиях,

– добавил экс-министр иностранных дел Украины.

Он отметил, что реакция общества на этот "вброс" абсолютно логична и правильна – надо расставить точки над "и" и идти дальше.

Важно! Представитель украинского министерства Георгий Тихий сообщил, что данные западных СМИ о том якобы Сибига во время недавней поездки в США обсуждал потенциальные компромиссные решения по территориальному вопросу – не соответствуют действительности, это ложь.