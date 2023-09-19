Систематически дискредитирует Украину: в СБУ рассказали об авторе скандальной статьи NYT
В NYT вышел материал, где они пишут, что в Константиновке могла упасть украинская ракета. Автор соответствующей статьи уже не раз пытался дискредитировать Украину.
Автор статьи The NYT о том, что в Константиновке произошел "трагический несчастный случай", а не российский обстрел – Thomas Gibbons-Neff. Собственные источники 24 Канала в СБУ сообщили, что он неоднократно продвигал российские нарративы.
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Пытается дискредитировать Украину
Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию.
Среди прочего ранее он писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что наши военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, помогающих Украине,
– отмечают источники.
Вот некоторые примеры его статей:
- "Чтобы отбросить россиян, украинцы ударили по деревне кассетными боеприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);
Пример статьи автора / Скриншот 24 Канала
- Фронтовая теневая экономика: украинские подразделения торгуют танками и артиллерией (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);
Еще одна статья скандального автора / Скриншот 24 Канала
- Украденная доблесть: американские добровольцы в Украине лгут, тратят деньги и ссорятся (Stolen Valor: The US Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).
Это лишь несколько примеров из статей автора / Скриншот 24 Канала
СБУ расследует преступление России в Константиновке
В пресс-службе СБУ 24 Каналу сообщили, что расследуют очередное военное преступление России, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года.
Расследование осуществляется за нарушение законов и обычаев войны.
По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.
Также исследуют ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления.
Статья NYT: что известно
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал статью NYT о том, что в Константиновке произошел "несчастный случай", а не очередной российский обстрел. По его словам, общество точно получит ответ на вопрос, что именно там произошло.
- Михаил Подоляк отметил, что само появление таких публикаций в иностранных медиа влечет за собой "рост конспирологических теорий" и требует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.
- В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ призывают дождаться результатов официального расследования по факту ракетного удара по рынку в городе Константиновке Донецкой области.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что видел расследование NYT, но комментировать его отказался.