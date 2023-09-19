Систематически дискредитирует Украину: в СБУ рассказали об авторе скандальной статьи NYT

В NYT вышел материал, где они пишут, что в Константиновке могла упасть украинская ракета. Автор соответствующей статьи уже не раз пытался дискредитировать Украину.

Автор статьи The NYT о том, что в Константиновке произошел "трагический несчастный случай", а не российский обстрел – Thomas Gibbons-Neff. Собственные источники 24 Канала в СБУ сообщили, что он неоднократно продвигал российские нарративы.

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Пытается дискредитировать Украину

Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию.

Среди прочего ранее он писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что наши военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, помогающих Украине,

– отмечают источники.

Вот некоторые примеры его статей:

"Чтобы отбросить россиян, украинцы ударили по деревне кассетными боеприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);





Пример статьи автора / Скриншот 24 Канала

Фронтовая теневая экономика: украинские подразделения торгуют танками и артиллерией (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);



Еще одна статья скандального автора / Скриншот 24 Канала

Украденная доблесть: американские добровольцы в Украине лгут, тратят деньги и ссорятся (Stolen Valor: The US Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).





Это лишь несколько примеров из статей автора / Скриншот 24 Канала

Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий.

СБУ расследует преступление России в Константиновке

В пресс-службе СБУ 24 Каналу сообщили, что расследуют очередное военное преступление России, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года.

Расследование осуществляется за нарушение законов и обычаев войны.

По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.

Также исследуют ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления.

Статья NYT: что известно