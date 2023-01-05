Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Петр Черник. По его словам, до сих пор идет гибридная война и проведение операций в информационном пространстве никто не отменял.
К теме Не очень корректные расчеты, – военный аналитик о статье NYT по сбитию вражеских дронов.
"На спецструктуры россияне никогда не жалели денег. Я думаю, что это не что иное, как длинная "рука Москвы", – заверил Черник.
Исторические успехи
Военный эксперт отметил мастерство врага в проникновении в различные структуры и информационные вбросы. По его мнению, противник имеет лучшую специальную службу в истории. В качестве примера он привел исторические достижения российских спецслужб.
Об испытаниях ядерной бомбы в 1945 году Иосиф Сталин узнал быстрее, чем Гэри Трумэн. Гениальная Кембриджская пятерка была завербована в 1930-х годах. Один из них, Энтони Плант, даже был советником самого короля Георга VI,
– вспомнил Черник.
По его словам, основатель ЦРУ Ален Далес называл эту операцию самой гениальной вербовкой всех времен и народов.
Статью NYT писала рука Москвы" : смотреть видео
Статья NYT о сбитии дронов ракетами
- Обозреватели NYT обратили внимание, что украинские войска используют для сбивания шахедов драгоценных ракет для систем NASAMS.
- Журналисты NYT сослались на руководителя украинской консалтинговой компании "Мольфар" Артема Старосека. По его данным, беспилотник стоит 20 тысяч долларов, а ракета NASAMS – 500 тысяч долларов.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ответил на статью тем, что сравнение цен ракет ПВО и дронов некорректно, ведь речь идет о защите человеческой жизни.
- Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что в некоторых западных изданиях есть россияне, пытающиеся ввергнуть разочарование в ВСУ.