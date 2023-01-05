Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Петро Черник. За його словами, досі триває гібридна війна й проведення операцій в інформаційному просторі ніхто не скасовував.

До теми Не дуже коректні розрахунки, – військовий аналітик про статтю NYT щодо збиття ворожих дронів.

"На спецструктури росіяни ніколи не шкодували грошей. Я думаю, що це ніщо інше, як довга "рука Москви", – запевнив Черник.

Історичні успіхи

Військовий експерт відмітив майстерність ворога у проникненні до різноманітних структур та інформаційні вкиди. На його думку, противник має чи не найкращу спеціальну службу в історії. Як приклад, він навів історичні досягнення російських спецслужб.

Про випробування ядерної бомби у 1945 році Йосип Сталін дізнався швидше, ніж Гері Трумен. Геніальна Кембриджська п’ятірка була завербована у 1930-х роках. Один з них, Ентоні Плант, навіть був радником самого короля Георга VI,

– згадав Черник.

За його словами, засновник ЦРУ Ален Далес називав цю операцію найгеніальнішою вербовкою всіх часів та народів.

Статтю NYT писала "рука Москви": дивитися відео

Стаття NYT про збиття дронів ракетами