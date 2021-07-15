Ведь россияне ничего не значат для главы Кремля. Такое мнение в эфире высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Путин видит проблему в США

По его словам, Путин считает, что он уже решил вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проблема пока еще остается относительно Вашингтона.

Я думаю, что это (статья – 24 канал) направлено прежде всего на Байдена и Вашингтон,

– отметил Фейгин.

Он отметил, что встает выбор: либо между войной, которую Путин готов затеять с Украиной, или согласие на урегулирование по его правилам, в его интерпретации минских договоренностей.

О какой статье идет речь?

Путин Путин написал материал о якобы "братстве между украинцами и русскими". На статью отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что он с российским президентом могли бы обсудить ряд вопросов. Сам Путин считает свою статью – " аналитикой ", а в Кремле подчеркнули, что публикация – повод поговорить с главой Украины.

Статья главы Кремля не направлена ​​на Украину

Несмотря на то, что Путин написал статью на русском и украинском языках, она совсем не направлена ​​на наше государство. Президент России, как считает Фейгин, прекрасно понимает, что в Украине большинство людей поддерживает суверенитет и территориальную целостность.

"Адресатом является даже не Зеленский, он (Путин – 24 канал) мог предположить, что Зеленский отреагирует в ироническом, тролинговом ключе. Как он соответственно и прокомментировал", – подчеркнул эксперт.

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