Адже росіяни нічого не значають для очільника Кремля. Таку думку в ефірі висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Путін бачить проблему у США

За його словами, Путін вважає, що він вже розв'язав питання з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Проблема поки ще залишається щодо Вашингтона.

Я думаю, що це (стаття – 24 канал) направлено насамперед на Байдена та Вашингтон,

– наголосив Фейгін.

Він відзначив, що постає вибір: або між війною, яку Путін готовий затіяти з Україною, або згода на врегулювання за його правилами, в його інтерпретації мінських домовленостей.

Про яку статтю мовиться? Путін Путін написав матеріал про нібито "братерство між українцями та росіянами". На статтю відреагував Президент Україна Володимир Зеленський, зазначивши, що він з російським президентом могли б обговорити низку питань. Сам Путін вважає свою статтю – "аналітикою" , а в Кремлі наголосили, що публікація – привід поговорити з очільником України.

Стаття очільника Кремля не направлена на Україну

Попри те, що Путін написав статтю російською та українською мовами, вона зовсім не направлена на нашу державу. Президент Росії, як вважає Фейгін, чудово розуміє, що в Україні більша частина людей підтримує суверенітет та територіальну цілісність.

"Адресатом є навіть не Зеленський, він (Путін – 24 канал) міг передбачити, що Зеленський відреагує в іронічному, тролінговому ключі. Як він відповідно і прокоментував", – наголосив експерт.

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