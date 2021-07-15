Путин-историк: как вновь повторяется мантра об "одном народе"

Путин славится своими "историческими открытиями": Россия могла бы победить во Второй мировой войне без Украины, обвинения в развязывании Второй мировой войны исключительно Великобритании и Франции, украинцев придумала польская шляхта в XIX в. и т.д.

Что интересно, ее опубликовали на сайте Кремля на русском и украинском языках. Ранее Путин писал на английском для The National Interest, немецком в Die Zeit, а теперь решил продублировать текст и на украинском у себя на ресурсе. Сама статья в очередной раз подтверждает стремление Кремля внедрять историческую политику, выгодную для оправдания дальнейших территориальных захватов.

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История от царя

На этот раз российский диктатор решил пойти дальше и наметить коротко общий исторический нарратив украинцев и россиян, которые всегда якобы составляли единое целое.

Для начала надо понимать, что в России существует давняя традиция создания официальной версии истории, отклонение от которой будет способствовать подавлению инакомыслия. Только в отличие от Карамзина начала XIX века при нынешней эпохе постправды для создания фейков и манипуляций привлекаются существенные финансовые и медийные ресурсы.

Что написал Путин:

Начинает "кремлевский властелин" из того, что между Украиной и Россией возникла стена (нет, не та, которую планировал построить Арсений Яценюк). Причиной такой ситуации являются собственные ошибки, которые имели место в разные исторические периоды. Хотя как и в случае всего прошлого "россияне и украинцы были всегда рядом": имели единый язык, православную веру и хозяйственные связи. Только какие-то литовцы и поляки стали неверными, то есть католиками. А "правильные" нации могут исповедовать только православие.

Вообще этот текст несмотря на свою наполненность манипуляциями, фейками и искажениями фонтанирует стилистическим жемчугом. Вот только "история могла распорядиться", что Москва стала центром "воссоединения Руси", а не жестокая борьба за этот титул между Москвой, Тверией и Новгородом. Достаточно удобно работать с нарративом, в котором все понятно заранее – украинцы и россияне были "единым народом" и во время Куликовской битвы 1380 года, и во время национально-освободительной войны Хмельницкого, а в недавние советские времена и подавно.

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Логика, по которой украинцев не существует

Формулировка, терминология, подходы сами по себе являются проявлениями российской имперскости через стремление распространить влияние русского языка и культуры на покоренных территориях.

К слову, в украинской версии статьи даже присутствуют хронологические неточности – Эмский указ был издан 1876, а не 1872 году. Получается, что на украинских территориях (в статье это юго-западные земли Российской империи) жили многие народы, но только не украинцы. Потому что их "придумали" ... представители "малороссийской интеллигенции" и польская элита XIX в. Представляете картину как Адам Мицкевич вместе с Тарасом Шевченко изобретают украинцев, которых не существует?

Нет, это не сюжет фильма с научной фантастики, а реальные слова, которые говорит Путин миллионам россиян из телевизора. Земли возвращаются, а не завоевываются, зачем делить общее наследие, героев навязывают Украине – такие вещи кажутся аксиомой для российского президента, который устанавливает правильную версию прошлого.

Но, подождите, неужели кто-то воспринимает этот бред всерьез? Именно эти формулировки служили информационным оружием Кремля во время оккупации украинских территорий. И до сих пор убивают украинцев.

Борьба за возвращение украинцами собственного прошлого, которое длительное время маргинализировалось – это долгий процесс, который трудно просчитать. Впрочем, развенчание русских / советских мифов это только половина победы. Подобные статьи должны восприниматься исключительно как не подкрепленный фактами абсурд, а также сфабрикованный для политических целей инструмент геополитики.

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История влияет на политику еще больше, чем нам кажется – начиная от школьных учебников и заканчивая памятниками на улицах. А в России даже не могут нормально построить монумент без исторических ляпов – недавно в Гатчине был открыт постамент Александру III (кстати, любимому российскому правителю, по версии Путина), где красовалась шестиугольная, а не восьмиугольная звезда ордена Андрея Первозванного.

Путин везде видит внешнее управление – такое существует не только сейчас в фантазиях российского президента, но и уже имело место с Украиной в 1918-м с немцами и австрийцами. Только лидер большевиков Владимир Ленин 3 марта 1918 года пошел на мировую со странами Четверного Союза, отдав территории государств Балтии, Беларуси, Украины в руки Берлина и Вены.

По мнению Путина, в СССР границы были вообще условными – сегодня живешь в Беларуси, завтра в Украине, послезавтра в Молдове. Как тебе такая альтернативная история, Маск?

Эрик Артур Блэр, более известный миру под псевдонимом Джордж Оруэлл, наверняка не мог себе представить в 1940-х, что даже не советская, а уже постсоветская реальность окажется куда более абсурдной сюжета художественного произведения "Колхоз животных" и "1984"! Россия – миротворец, украинцы торгуют русофобией – такого нельзя придумать даже под мощными наркотическими веществами.

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Не лишним будет напомнить, что советский концепт так называемой "Великой Отечественной войны", который стал государственным культом при Леониде Брежневе в современной России, процветает сейчас неосталинискими красками еще больше, чем когда-либо. В России даже исправляют ученые статьи, если там не написано правильно такой термин как "немецко-фашистские захватчики".

Таким образом, новая статья Путина является ничем иным, как квинтэссенцией мифов и манипуляций прошлого, которые используются Россией с дезинформационной целью для политического влияния. Этот текст нельзя воспринимать всерьез, но необходимо знать, что идеи призваны в статье получить практическое воплощение в российско-украинской войне, которая, к сожалению, длится уже 8 год. Мы ни в коем случае не должны забывать, что российское убивает.