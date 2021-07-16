Статья полна антиукраинских тезисов и оправданий великорусского шовинизма. Навязывание таких мыслей военным в который раз доказывает, что Путин не откинул свои имперские амбиции.
Подробно Какой Путин представляет историю Украины: тезисы статьи президента России и их опровержение
Ложь Путина об Украине будут тщательно изучать российские военные
Абсурдную статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" будут изучать российские военные. Ее внесли в перечень обязательных тем для рассмотрения на занятиях по военно-политической подготовке.
Такое распоряжение, как стало известно 15 июля, подписал министр обороны России Сергей Шойгу (которого время от времени в СМИ называют вероятным преемником Путина).
Коротко о статье Путина, в которой он продвигает идею "триединого народа"
- Статья появилась 12 июля, и не где-нибудь, а на официальном сайте Кремля. Причем не только на русском, но и на украинском языках.
- Путин пишет об Украине как об "окраине", оправдывает "новороссию" и "малороссию", называет Украину самой бедной страной Европы, но главная идея текста – это единство российского, белорусского и украинского народов.
От статьи уже не оставили камня на камне аналитики, однако Путин продвигает ее где только может. В своих вооруженных силах, например.
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