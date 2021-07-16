Стаття сповнена антиукраїнськими тезами та виправдовуванням великоросійського шовінізму. Нав'язування таких думок військовим вкотре доводить те, що Путін не облишив своїх імперських амбіцій.

Детально Якою Путін уявляє історію України: тези статті президента Росії та їхнє спростування

Брехню Путіна про Україну ретельно вивчатимуть російські військові

Абсурдну статтю президента Росії Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців" будуть вивчати російські військові. Її внесли у перелік обов'язкових тем для розгляду на заняттях із військово-політичної підготовки.

Таке розпорядження, як стало відомо 15 липня, підписав міністр оборони Росії Сергій Шойгу (якого час від часу у ЗМІ називають ймовірним наступником Путіна).

Коротко про статтю Путіна, в якій він просуває ідею "триєдиного народу"

Стаття є сама з'явилася 12 липня, та не абиде, а на офіційному сайті Кремля. Причому не тільки російською, а й українською мовами.

Путін пише про Україну як про "окраїну", виправдовує "новоросію" і "малоросію", називає Україну найбіднішою країною Європи, але головна ідея тексту – це єдність російського, білоруського та українського народів.

Від статті вже не залишили каменя на камені аналітики, однак Путін просуває її де тільки може. У своїх збройних силах, наприклад.

Чому текст статті Путіна настільки резонансний: не тільки тому, що сповнений маніпуляцій і відвертої брехні. А й тому, що просуває антиукраїнські наративи про нікчемність історії українських державотворчих процесів та сучасної української влади.

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