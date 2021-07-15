Текст, повний маніпуляцій і перекручувань, вийшов 2 мовами: українською та російською. Путін фактично озвучив своє бачення України як країни, що перебуває в орбіті російського геополітичного впливу.

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Написати цей текст Путін був змушений не від доброго життя. Його реально турбує те, що Україна перетворюється на "антиросію".

Він про це казав в травні на нараді з членами Ради безпеки. Цитую: "Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь "антиросію", в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації".

І от тепер те саме повторив у своїй програмній статті.

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Фіаско Путіна

Чому це турбує Путіна? Бо це його особисте геополітичне фіаско, адже лейтмотивом 20-річного перебування Путіна при владі є фраза, яку він сказав у 2005 році під час щорічного звернення до Федеральних зборів – тоді Путін назвав розпад Радянського Союзу в 1991 році найбільшою геополітичною катастрофою 20 століття.

Розвал Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою сторіччя. Для російського народу це стало справжньою драмою. Десятки мільйонів наших громадян і співвітчизників опинилися за межами Російської Федерації,

– сказав тоді Путін.

Відповідно, метою свого правління він обрав відтворення радянського союзу в тій чи іншій формі, хоча б у створенні периметру дружніх народів навколо Росії.



Володимир Путін / Фото Getty Images

Очільник Кремля віддаляється від мети

Однак з кожним роком він не наближається, а віддаляється від мети. Нещодавно в Молдові перемогли проєвропейські сили на парламентських виборах, сформувавши монобільшість без допомоги проросійської колони.

Відповідно, перетворення України на "антиросію" є для Путіна остаточним фіаско, тому він у своєму тексті намагається маніпулювати історією та апелювати до ностальгії частини населення країни.

Путін, благословляючи цей текст, написаний від його імені невідомим спічрайтером, намагається уникнути особистісної катастрофи.

Однак стаття Путіна є нашаруванням неправди. Це видно, навіть не вчитуючись в його фальсифіковану інтерпретацію української історії, а обравши для аналізу знаковий момент про сучасну Україну.

Пропагандистське кліше

Так, Путін пише, що нібито Росія "багато зробила, щоб Україна відбулася як незалежна країна".

"У 1991 – 2013 роках тільки завдяки низьким цінам на газ Україна заощадила для свого бюджету понад 82 мільярди доларів, а сьогодні буквально чіпляється за 1,5 мільярда доларів російських платежів за транзит нашого газу до Європи", – написав Путін.

Цей абзац є типовим пропагандистським кліше, який потребує детального розбору. Газ був і залишається геополітичною зброєю Путіна. Ще в 1997 році Путін захистив дисертацію на тему "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений".

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Саме там містяться тези, які потім лягли в основу його управління Росією. Зокрема, ключовий постулат путінської концепції: держава повинна не тільки контролювати видобуток нафти і газу, але і стежити за його транспортуванням, тобто взяти під свою опіку систему трубопроводів.

Це поясню як входження "Газпрому" в транзитні системи Білорусі та Молдови, і спроби забрати українську трубу в консорціум, і рішення будувати Північні потоки.

Диверсифікація – найулюбленіше слово президента Путіна, коли мовиться про постачання газу.

Дисертація Путіна

Отже, сьогодні Росія покриває близько чверті потреб Європи в газі, і близько 80% його йде через територію України. Тому найголовніша інтрига 2006 року – початок диверсифікації основних газових потоків через Україну", – писало російське видання "Огонек" ще в січні 2006.

Що ще казав Путін в своїй дисертації: "Росія втратила всі порти в Прибалтиці, нам потрібно розвивати свої порти, ми повинні бути незалежним експортером" і "в спадок від розвалу СРСР нам не дісталося нічого, тому що все залишилося на Україні і в Прибалтиці". Тому завданням Путіна було відновити систему транзиту газу в Європу, уникаючи залежності від України, яка так і не передала йому експортну трубу.

Хто був автором псевдонаукового творіння

До речі, пізніше став відомий і автор цього псевдонаукового творіння, яке вінчало прізвище молодого кандидата наук Путіна. Ним виявився сам ректор Гірничого університету Санкт-Петербурга Володимир Литвиненко.



Володимир Литвиненко / Фото РБК

Його дочка розповіла "Радіо Свобода", що Путін допоміг її батькові стати ректором в 1994 році, після чого той написав для Путіна дисертацію з економіки. Через 20 років, в липні 2017 року, "Ведомости" розкопали, що Литвиненко став доларовим мільярдером.

Литвиненко виявився акціонером компанії "Фосагро" – одного з найбільших виробників фосфоровмісних добрив в світі. За даними газети "Ведомости", в 2007 році йому належало близько 10% акцій підприємства. Його капітал в 2020 році журнал оцінював в 800 мільйонів доларів.

При цьому Литвиненко погодився виконувати роль вітрини для передвиборчого штабу Путіна в Санкт-Петербурзі. Він очолював його на виборах в 2000, 2004 і 2012 роках, а в 2018 став його співголовою.

Якщо автор дисертації Путіна вже встановлений, можливо, згодом ми дізнаємося, хто писав для Путіна його статтю про Україну. Однак, якби там не було, якщо статтю підписав Путін, він погоджувався з усім написаним там.

Апелюючи до дисертації, можна розуміти козирі Путіна на переговорах – він звинувачує Україну в тому, що вона не оцінила щедрість російської душі. Як стверджує Путін, вони зробили подарунок Україні на 82 мільярди доларів у вигляді низьких цін на газ. Ось саме цю тезу я хочу обговорити більш детально.

Чи був подарунок для України

Це не тільки типове кліше російської пропаганди, але і отрута, якою намагаються засмічувати мозок українців деякі доморощені політики. І я стверджую, що ніякого подарунку Україні не було. Принаймні, в часи Путіна.

По-перше, починаючи з 2008 року діяв невигідний газовий контракт Тимошенко-Путіна , який приніс Україні збитки на 32 мільярди доларів. Це не жарт, а офіційна інформація, опублікована Нафтогазом України.

, який приніс Україні збитки на 32 мільярди доларів. Це не жарт, а офіційна інформація, опублікована Нафтогазом України. По-друге, Стокгольмський арбітраж визнав несправедливою ціну на газ , яку нам призначали в "Газпромі". Також суд визнав невиконання зобов'язань Росії перед Україною на майже 5 мільярдів доларів з транзиту газу, які були виплачені Нафтогазу, а потім – до бюджету України.

, Також суд визнав невиконання зобов'язань Росії перед Україною на майже 5 мільярдів доларів з транзиту газу, які були виплачені Нафтогазу, а потім – до бюджету України. По-третє, спроба Росії уявити ціну газу як поблажку є брехнею , адже Україна точно так само за заниженим тарифом транзитувала російський газ в Європу. Ба більше, багато років між країнами взагалі не було грошових відносин, і послуги транзиту шляхом взаємозаліку покривалися газом за взаємовигідною домовленості. Нагадаю, що протягом років діяла схема: газ по 50 доларів для України на заміну транзиту російського газу по ставці трохи більше ніж 1 долар за тисячу кубометрів, прокачаних на 100 кілометрів.

, адже Україна точно так само за заниженим тарифом транзитувала російський газ в Європу. Ба більше, багато років між країнами взагалі не було грошових відносин, і послуги транзиту шляхом взаємозаліку покривалися газом за взаємовигідною домовленості. Нагадаю, що протягом років діяла схема: газ по 50 доларів для України на заміну транзиту російського газу по ставці трохи більше ніж 1 долар за тисячу кубометрів, прокачаних на 100 кілометрів. По-четверте, багато років Росія взагалі відмовлялася від поставок газу в Україну, переклавши це на різноманітних. Спочатку це була компанія "Ітера", створена колишнім велогонщиком Ігорем Макаровим, який постачав до України туркменський газ та заодно підгодовував головних менеджерів "Газпрому".

Які компанії були причетні

Певний час російський газ до України постачала приватна корпорація Юлії Тимошенко ЄЕСУ, яка на заміну газу постачала різноманітне обладнання та продукцію для потреб Міністерства оборони Росії, тобто діяв банальний бартер, який взагалі неможливо порахувати у грошах.

Потім на роль посередників запросили прокладки Eural Trans Gas і RosUkrEnergo. При чому ці компанії явно мали корумповану природу. Так, Eural Trans Gas була створена в Угорщині на правах офшорної компанії в останні тижні дії спеціальної законодавчо встановленої податкової пільги

Фірму створив адвокат міжнародного кримінального авторитета Севи Могилевича Зеєв Гордон, найнявши на роль фіктивних власників трьох румунських безробітних. Потім, коли спричинився міжнародний скандал, компанію Eural Trans Gas поміняли на РосУкрЕнерго, де українській державі не належало жодної акції.

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І функції цих посередників полягали в тому, щоб продавати газ в Україну на основі корупційних домовленостей, коли за входження на ринок треба було підмазувати різноманітним чиновникам.

При чому Путін раніше завжди відхрещувався від діяльності прокладок, стверджуючи, що в них там лише половина акцій.

Тепер, за логікою Путіна, коли він говорить про нібито пільги щодо газу для України від Росії, він солідаризувався з цими компаніями, які були пов'язані з міжнародною організованою злочинністю?

Це я розібрав лише один з аргументів Путіна з його статті, а такий аналіз зі спростуванням його слів можна провести щодо кожного абзацу. В цілому, стаття Путіна якщо і може бути цікава, то тільки для різних центрів протидії пропаганді і фейків як наочний посібник маніпуляцій на найвищому рівні.

І, звичайно, Україна має будувати свою економіку та демократію, не озираючись на Путіна та його пропагандистські кліше.