Статую Христа Спасителя зажгли флагами стран, в которых есть коронавирус: видео

В столице Бразилии Рио-де-Жанейро статую Христа в знак солидарности со странами, которые страдают от коронавируса, украсили флагами. Кроме того, на монументе появились слова поддержки и надежды.

Коронавирус по состоянию на 20 марта зафиксировали в 161 стране мира. В Рио-де-Жанейро решили один из самых узнаваемых символов Бразилии засветить флагами государств, страдающих от Covid-2019, пишет CNN.

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Кроме того, на статую также спроэктировали надпись #praytogether на разных языках. После архиепископ Рио-де-Жанейро провел мессу: церковь призвала людей молиться за больных во всем мире.



Статуя во флагах / Фото CNN



#praytogether на разных языках / Фото CNN

В самой Бразилии на 20 марта подтвердили 621 случай инфицирования коронавирусом, шесть человек умерли. Коронавирус подозревали и у президента Бразилии Жаира Болсонару, однако его тест был отрицательным. Covid-2019 обнаружили в его помощника.

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