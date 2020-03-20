Статую Христа Спасителя засвітили прапорами країн, в яких є коронавірус: відео

У столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро статую Христа на знак солідарності із країнами, які потерпають від коронавірусу, прикрасили прапорами. Окрім того, на монументі з'явилися слова підтримки і надії.

Коронавірус станом на 20 березня зафіксували у 161 країні світу. У Ріо-де-Жанейро вирішили один із найвпізнаваніших символів Бразилії засвітити прапорами держав, які потерпають від Covid-2019, пише CNN.

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Окрім того, на статую також проєктувався напис #praytogether на різних мовах. Опісля архієпископ Ріо-де-Жанейро провів месу: церква закликала людей молитися за хворих у всьому світі.



Статуя Христа Спасителя у прапорах / Фото CNN



#praytogether різними мовами / Фото CNN

У самій Бразилії на 20 березня підтвердили 621 випадок інфікування коронавірусом, шестеро осіб померли. Коронавірус підозрювали й у президента Бразилії Жаїра Болсонару, однак його тест був негативним. Covid-2019 виявили у його помічника.

Дивіться відео, як статую Христа Спасителя засвітили прапорами різних держав