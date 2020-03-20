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      Статую Христа Спасителя засвітили прапорами країн, в яких є коронавірус: відео

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      Статуя Христа Спасителя у прапорах / CNN

      У столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро статую Христа на знак солідарності із країнами, які потерпають від коронавірусу, прикрасили прапорами. Окрім того, на монументі з'явилися слова підтримки і надії.

      Коронавірус станом на 20 березня зафіксували у 161 країні світу. У Ріо-де-Жанейро вирішили один із найвпізнаваніших символів Бразилії засвітити прапорами держав, які потерпають від Covid-2019,  пише CNN.

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      Окрім того, на статую також проєктувався напис #praytogether на різних мовах. Опісля архієпископ Ріо-де-Жанейро провів месу: церква закликала людей молитися за хворих у всьому світі.


      Статуя Христа Спасителя у прапорах / Фото CNN


      #praytogether різними мовами / Фото CNN

      У самій Бразилії на 20 березня підтвердили 621 випадок інфікування коронавірусом, шестеро осіб померли. Коронавірус підозрювали й у президента Бразилії Жаїра Болсонару, однак його тест був негативним. Covid-2019 виявили у його помічника.

      Дивіться відео, як статую Христа Спасителя засвітили прапорами різних держав

       

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      19 березня
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Бразилія
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