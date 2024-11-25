Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьера – министра экономики Юлию Свириденко.

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Какие проблемы обнаружил аудит

Аудит показал, что были предприятия, которые после получения статуса критичности резко снизили зарплаты работникам, а некоторые искали способы для увеличения забронированных сверх нормы.

"По результатам аудита мы обновили подходы к бронированию, чтобы исключить те проблемы, которые обнаружили", – заявила чиновница.

Чтобы минимизировать злоупотребления в дальнейшем отраслевые и региональные критерии критичности будут согласовывать Минобороны и Минэкономики, а 2 из 3 критериев получения статуса критичности станут обязательными.

О каких критериях речь:

В частности, обязательная средняя зарплата работников должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тысяч гривен), с исключением для государственных и коммунальных предприятий.

Кроме того, у предприятия не должно быть задолженности по уплате налогов. Мониторинг соответствия предприятий установленным критериям будет проводиться ежеквартально.

В случае нарушений, предприятие должно объяснить ситуацию, если мониторинг даст отрицательный результат, критичность может быть аннулирована,

– сообщила чиновница.

Сколько предприятий имеют статус критически важных

Сейчас, по ее словам, только 12% украинских предприятий имеют статус критически важных, но именно они являются основным источником поступлений средств для обороны государства. В 2022-2023 годах забронированные работники этих предприятий генерировали примерно 67% доходов всех предприятий страны, что в пересчете на одного забронированного работника давало около 1,2 млн грн налогов в год.

"Примерно столько нужно для обеспечения одного военного в год", - добавила Свириденко.