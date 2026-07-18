Как долго может длиться статус пропавшего без вести: в МВД разъяснили нюанс

По состоянию на июль 2026 года в Украине более 114 000 гражданских лиц и военнослужащих числятся пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Этот статус может быть снят только в 3 случаях.

В Министерстве внутренних дел Украины в рамках проекта"Спроси у МВД" объяснили 24 Каналу, как долго может сохраняться статус пропавшего без вести.

Кто считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах и как долго продолжаются поиски?

Порядок присвоения и прекращения статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах определяет Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Согласно ему, статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах присваивается людям, местонахождение которых неизвестно из-за войны, боевых действий, временной оккупации части территории Украины или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Такой статус могут получить как военнослужащие, так и гражданские лица.

Статус присваивается после внесения сведений о человеке в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В то же время закон предусматривает, что пропавшим без вести человек считается уже с момента подачи заявления о его исчезновении.

Закон не устанавливает максимального срока, в течение которого человек может находиться в статусе пропавшего без вести. Он сохраняется до тех пор, пока продолжается розыск.

Статус прекращается только в трех случаях:

человека находят живым или он возвращается из плена;

устанавливают ее местонахождение на подконтрольной Украине территории;

официально идентифицируют тело или останки погибшего.

После установления одного из этих обстоятельств розыск должен быть прекращен не позднее чем через три дня, в Единый реестр должна быть внесена соответствующая отметка, а родные и заявитель должны быть об этом уведомлены. Именно с этого момента статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах прекращается.

Обратите внимание! Проверить, считается ли человек пропавшим без вести, можно через онлайн-сервис МВД "Поиск пропавших граждан".