Статус главного союзника США: Рада рассмотрит обращение к Конгрессу
Источник:телеграм-канал Алексея Гончаренко
Парламент на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу США. Вероятно, это произойдет 9 сентября, однако точная дата неизвестна.
Обращение будет касаться предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО – MNNA.
Важно Выведите войска, – США обратились к России в годовщину подписания минских соглашений
Это будет сигналом для Кремля
Нардеп Алексей Гончаренко подал подписи о проведении заседания по обращению. Он подчеркнул, что статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО.
Голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе… Наша безопасность превыше всего! Держим строй!
– сказал Гончаренко.
По его словам, статус MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.
Текст публикации Алексея Гончаренко:
Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг!
Подал подписи о проведении внеочередного заседания по рассмотрению проекта Постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).
Подчеркиваю, что статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО. И голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Также предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.
Наша безопасность превыше всего! Держим строй!
Сотрудничество Украины и США: последние новости
- Президент Владимир Зеленский 1 сентября встретился с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.
- После этого США заявили о помощи по безопасности нашей стране, размер которой составляет 60 миллионов долларов. Помощь включает предоставление бронебойных систем Javelin, а также другого оборонительного летального и нелетального оборудования.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Байден тоже посетит Украину. Правда, не в этом году.
- Кстати, в годовщину подписания минских соглашений США в очередной раз призвали Россию вывести войска из Украины и освободить пленных.