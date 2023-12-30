Он отметил, что были как победы, так и вещи, нуждающиеся в совершенствовании. Украине удалось достичь сдвигов по вопросам обеспечения безопасности.
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Детали о Ставке
Владимир Зеленский 30 декабря провел итоговую и последнюю в 2023 году Ставку Главнокомандующего. На ней подвели военные итоги года, а также проанализировали результаты ведения боевых действий и принятые решения. То есть, что было сделано правильно, а что нуждалось в совершенствовании.
С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на будущий год,
– сообщил президент.
Украинский лидер отметил, что в этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле. Также ВСУ удалось вернуть себе море и сделать небо более безопасным. Зеленский подчеркнул, что они продолжают работать как одна команда. В конце он поблагодарил каждого и каждую, кто отдает все силы ради победы Украины.
Борьба продолжается
- В предпоследний день 2023 года в Белгороде раздавались внезапные взрывы. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что новогодний "подарок" оккупантам организовали Силы обороны и безопасности. Украинские герои ударили по военным объектам, а российская ПВО изуродовала центр города.
- Monobank в конце года обнародовал обновленную статистику донатов по сравнению с прошлым годом. Она демонстрирует, что не только больше украинцев начали донатить, но и суммы выросли в несколько раз, как и средние суммы пожертвований.
- Владимир Зеленский поделился информацией о количестве жертв в результате российской террористической атаки 29 декабря. Президент отметил, что пострадали не менее 159 человек. Среди них, по состоянию на данный момент, 39 погибших.