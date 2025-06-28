Зеленский утвердил изменения в составе Ставки Верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего. В орган он приобщил новых должностных лиц.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на указ №434/2025, который опубликовали на сайте президента.

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Зеленский подписал указ о пополнении состава Ставки

С пятницы, 27 июня, вступил в силу указ президента об утверждении персонального состава Ставки Верховного главнокомандующего ВСУ. Чрезвычайный орган проводит стратегическое управление военными формированиями государства во время войны, а также принимает решения по другим оборонным вопросам.

К этой работе Владимир Зеленский привлек командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого, первого заместителя министра обороны Сергея Боева и нового командующего Сухопутных войск ВСУ Геннадия Шаповалова.

На Технологической Ставке 27 июня речь шла о производстве дронов и улучшении украинского потенциала в этом направлении. По словам Зеленского, Украина должна сосредоточиться на максимальном производстве тех типов БпЛА, что нужны на передовой и для защиты городов. На заседании также отчитывались представители военного командования, Министерства обороны и Министерства стратегической промышленности. Также подробный доклад о технологических планах и намерениях России предоставила разведка.

К слову, как сообщил президент, в Украине есть сотни предприятий, которые участвуют в производстве вооружения для Сил обороны. Также есть бизнесы, занимающиеся различными делами, но работающие на защиту государства.