Ставки не сработали – Путин полностью проиграл европейский фронт

На европейском дипломатическом фронте у Путина не осталось "друзей". От него отвернулся Берлускони в Италии, Ле Пен во Франции и Шрёдингер в Германии. Все его ставки не сработали, а ставил он на бизнесовые амбиции.

Об этом в эфире 24 канала заявил политический эксперт Андрей Вигиринский. Он также добавил, что европейские политики "открестились" от Путина, а по состоянию на данный момент только Орбан хоть как-то поддерживает его.

Читайте также Папа Римский говорит, что Орбан рассказал ему, когда россияне планируют завершить войну

Проиграл ли Путин дипломатию в арабском мире и Индии, к сожалению, пока не можем оценить. Нужно немного больше времени на наблюдение, рассказывает эксперт.

По мнению Вигиринского, вот что "держит на плаву" российскую экономику:

параллельный импорт/экспорт;

перепрофилирование рынков сбыта продуктов.

"Скорее всего, в скором будущем Россия будет "тяготеть" к странам Азии и арабского мира. А европейская политика получила новый вектор – территориальные претензии к России",

– утверждает эксперт.

Власти Эстонии уже высказали претензии на земли, которые они потеряли в 1920 году. Мы уже знаем позицию Японии по отношению к Курильским островам,

– утверждает Андрей Вигиринский.

Следует отметить, что не все в Венгрии поддерживают политику президента. 30 апреля в Будапеште прошла акция протеста против войны России в Украине. Люди призвали Путина остановиться.

Между тем, действия Орбана все больше напоминают поведение раннего Лукашенко. В свое время белорусский диктатор тоже не мог определиться, какую тропу ему занять – проевропейскую или пророссийскую.

Что известно о реваншистских властях Венгрии: смотрите видео