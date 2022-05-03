Про це у ефірі 24 каналу заявив політичний експерт Андрій Вігіринський. Він також додав, що європейські політики "відхрестились" від Путіна, а станом на зараз, лише Орбан хоч якось підтримує його.

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Чи програв Путін дипломатію у арабському світі та Індії, на жаль, поки не можемо оцінити. Потрібно трохи більше часу на спостереження, розповідає експерт.

На думку Вігіринького, ось що "тримає на плаву" російську економіку:

паралельний імпорт/експорт;

перепрофілювання ринків збуту товарів.

"Швидше за все, у недалекому майбутньому, Росія буде "тяжіти" до країн Азії та арабського світу. А європейська політика отримала новий вектор – територіальні претензії до Росії", – стверджує експерт.

Влада Естонії вже висловила претензії та землі, які вона втратила у 1920 році. Ми вже знаємо позицію Японії щодо Курильских островів,

– стверджує Андрій Вігіринський.

Врто зазначити, що не всі в Угорщині підтримують політику президента. 30 квітня у Будапешті пройшла акція протесту проти війни Росії проти України. Люди закликали Путіна зупинитися.

Тим часом дії Орбана все більше нагадують поведінку раннього Лукашенка. Свого часу білоруський диктатор теж не міг визначитися, яку стежку йому зайняти – проєвропейську чи проросійську.

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