Ставку делают на ракеты, – Фейгин назвал вероятность полномасштабного вторжения России

Зима для начала полномасштабной военной операции Москвы достаточно выгодна. Государство-агрессор может делать ставку на бесконтактный, воздушно-ракетный удар.

Во время него российские военные не будут терять живую силу. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Фейгин: Москва рассчитывает на зиму

По его словам, для государства-агрессора обстрел или бомбовый удар могут иметь эффект.

Думаю, что ставку делают на бесконтактный удар – то есть ракетный и воздушный. Расчет на зимнюю часть операции,

– подчеркнул Фейгин.

Он объяснил, что это может создать проблемы, например со складами, где хранят топливо для военных целей: для танков, техники и т.д.

"Я думаю, что Москва рассчитывает на зиму. Потому что зимой воевать России в условиях, когда есть преимущество в ракетах и ​​воздушных силах, наверное, более комфортно", – заметил Фейгин.

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Пойдет ли Россия на полномасштабное вторжение

Серия дипломатических переговоров высокого уровня с участием России не имеет никакого результата. С высокой вероятностью переговоры саммита Россия – НАТО тоже не будут иметь результата.

Однако продолжение скопления войск возле Украины может свидетельствовать о том, что 50/50 (риск вторжения – 24 канал),

– заметил Фейгин.

Он отметил, что государство-оккупант может продолжать обострять ситуацию:

чтобы заставить Запад пойти на какие-нибудь уступки;

в вопросе демилитаризации стран НАТО;

относительно Украины (минских договоренностей);

по вопросам контроля безопасности Восточной Европы, на которую претендует Москва.

"Если они не получают этого, то будут другие 50%. Россия может действительно организовать какую-либо операцию. Однако не думаю, что решится на полномасштабную войну", – заметил правозащитник.

Следует учитывать, по его мнению, то, что на стороне Украины будет точно поддержка Запада, в частности, военная. На данный момент происходят споры в Вашингтоне, чтобы оказать эту поддержку еще до начала агрессии, а не в момент, когда к Киеву будут приближаться танки. Это может сдерживать Москву.

Новая угроза полномасштабного вторжения России

Россия может напасть на Украину по 6 разным направлениям. Журналисты британского издания The Guardian составили свою карту, где описали возможные фланги российских атак.

По информации британских журналистов, в случае открытого вторжения такие военные действия будут самыми масштабными с 2003 года, когда силы Запада вторглись в Ирак.

Тем временем Россия начала перебрасывать к границам с Украиной военные вертолеты. Несмотря на несколько замедленное наращивание сил возле наших границ и даже отвод небольшого количества войск, военные вертолеты являются сигналом, что подготовка к потенциальному нападению продолжается.

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По данным американских разведчиков, сейчас около Украины – 100 тысяч военных, и теперь туда переместили средства для атаки с воздуха. Боевые и транспортные вертолеты, а также истребители стали бы для России критическим средством преимущества, если бы Путин решил идти на масштабное вторжение.