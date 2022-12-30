Представитель Кадырова устроил жестокое побоище в Крыму: несколько военных избили мужчину

Во временно оккупированном Симферополе приспешники Рамзана Кадырова жестоко избили мужчину. Кадыровцы в военной форме набросились на мужчину и били его ногами и руками.

Пророссийские паблики опубликовали кадры жестокой драки у ресторана "Монро". На видео видно, как трое мужчин в военной форме избивают мужчину.

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В драке замешан ставленник Кадырова на оккупированных территориях

Несколько посетителей заведения пытаются остановить нападающих. По предварительной информации, мужчины в военной форме – кадыровцы.

. Видео потасовки содержит фрагменты жестокости, поэтому по этическим соображениям опубликовать его не можем. Посмотреть видео можете по этой ссылке

О драке возле ресторана "Монро" стало известно 26 декабря, когда ряд российских СМИ сообщили, что в Симферополе задержан чеченский силовик Хасан Ибрагимов, которого называют представителем Кадырова на оккупированных Россией территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Вместе с Ибрагимовым были задержаны еще четверо силовиков из Чечни – их обвиняют в избиении мужчины, вступившегося за девушку в ресторане "Монро". Российская полиция в Крыму не сообщила об этом инциденте.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Ахмед Дудаев заявил, что с Хасаном Ибрагимовым произошел в Крыму "бытовой инцидент, который был исчерпан на месте". По его словам, информация о задержании Ибрагимова является "ложной".

Хасана Ибрагимова была назначена представителем Рамзана Кадырова на оккупированных территориях Украины в Херсонской и Запорожской областях в начале декабря 2022 года.

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