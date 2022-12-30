Проросійські пабліки опублікували кадри жорстокої бійки біля ресторану "Монро". На відео видно, як троє чоловіків у військовій формі б'ють чоловіка.
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У бійці замішений ставленик Кадирова на окупованих територіях
Кілька відвідувачів закладу намагаються зупинити нападників. За попередньою інформацією, чоловіки у військовій формі – кадирівці.
Про бійку біля ресторану "Монро" стало відомо 26 грудня, коли низка російських ЗМІ повідомили, що в Сімферополі затримано чеченського силовика Хасана Ібрагімова, якого називають представником Кадирова на окупованих Росією територіях в Херсонській та Запорізькій областях України.
Разом з Ібрагімовим було затримано ще четверо силовиків із Чечні – їх звинувачують у побитті чоловіка, який заступився за дівчину в ресторані "Монро". Російська поліція у Криму не повідомила про цей інцидент.
Міністр із національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чеченської республіки Ахмед Дудаєв заявив, що з Хасаном Ібрагімовим стався в Криму "побутовий інцидент, який був вичерпаний на місці". За його словами, інформація про затримання Ібрагімова є "неправдою".
Хасана Ібрагімова було призначено представником Рамзана Кадирова на окупованих територіях України в Херсонській та Запорізькій областях на початку грудня 2022 року.
Ставленик Кадирова приїздив у Мелітополь
- Мелітопольський мер Іван Федоров інформував, що новий "смотрящій" від кадирівців приїжджав у тимчасово окупований Мелітополь. Йшлося про племінника Кадирова, тобто Ібрагімова.
- Федоров розповів, що після візиту Ібрагімова до Мелітополя приїхала величезна кількість кадирівців.
- За його словами, вони агресивно поводяться на дорогах Мелітополя. Саме кадирівці наразі зайняли всі блокпости від Мелітополя до Василівки.
- Федоров розповів, що у кадирівців додалася ще одна функція – вони слідкують за мобілізованими.