Разом з Ібрагімовим затримали ще 4 представників тікток-військ. Усі вони – винні у жорстокому побитті місцевого жителя. Він заступився за свою дівчину. До неї чіплявся один з кадирівців.

Зауважте Путін і Кадиров пов'язані одним ланцюгом, вони підуть одночасно, – Яковенко

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що інцидент стався у клубі "Монро". Там племінник Кадирова відпочивав зі своїми посіпаками.

Окупанти почали чіплятися до дівчини, яка перебувала у клубі. Коли хлопець заступився за свою дівчину, кадирівці накинулися на нього й почали збивати. Тоді вже дівчина почала заступатися за коханого. В результаті кадирівці побили й її.

На місце інциденту прибули правоохоронці. Вони затримали кадирівців.

Смотрящий від кадирівців приїхав до Мелітополя

Російські окупанти усвідомлюють, що в Україні у них немає жодного майбутнього. Марно намагаючись досягнути хоч якогось успіху, загарбники стягають все більше "гарматного м'яса".

Іван Федоров – мер Мелітополя – розповів, що у Мелітополя приїхав новий "смотрящий" від кадирівців. Загалом у місті збільшилася кількість представників тікток-військ. Кадирівці стежать за мобіками.