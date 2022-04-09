Ставленики россиян в Мариуполе не выходят на люди: боятся репутации "Азова"
9 апреля 2022 , 08:05Читати новину українською
Источник:Петр Андрющенко в телеграме
Ситуация в Мариуполе остается до сих пор сложной. В городе продолжаются тяжелые бои, но оккупантам не удается значительно продвигаться.
Между тем полка "Азов" они боятся даже от самого упоминания. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
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Оккупационная псевдовласть не появляется среди людей. Основная причина – страх. Спасибо Азову за имидж и работу. Именно из-за них мрази прячутся по условно безопасным местам,
– сказал он.
По словам Андрющенко, исключение – это появление оккупантов в пункте раздачи еды в Метро.
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