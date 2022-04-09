Натомість полку "Азов" вони бояться навіть від самої згадки. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

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Окупаційна псевдовлада не з'являється серед людей. Основна причина – страх. Дякуємо Азову за імідж та роботу. Саме через них мразота ховається по умовно безпечних місцях,

– сказав він.

За словами Андрющенка, виключення – це поява окупантів в пункті роздачі їжі в Метро.

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