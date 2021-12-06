Стефанчук и главы парламентов Польши и Литвы совместно осудили агрессию России

Руслан Стефанчук и руководители парламентов Польши и Литвы подписали совместный документ. В нем осудили вооруженную агрессию России против Украины.

Глава Верховной Рады Украины, а также маршал Сената Польши Томаш Гродзский и председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен подписали итоговый документ. Его сформировали по результатам заседания ХІ сессии Межпарламентской ассамблеи трех стран в Варшаве 5 – 6 декабря.

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Детали совместного документа глав парламентов

В документе говорится о том, что Межпарламентская ассамблея осуждает вооруженную агрессию России против Украины и оккупацию Крыма.

Также Украина, Польша и Литва осуждают незаконное проведение Россией переписи населения на территории оккупированного полуострова и не признают его результаты.

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Кроме того, международное сообщество призвали усилить ограничительные меры и санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

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В итоговом документе также осудили и белорусские власти – за постоянное и умышленное нарушение прав человека и использование незаконной миграции для создания искусственного миграционного кризиса на границе с Беларусью и Литвой.

Ассамблея призвала белорусский режим немедленно освободить и реабилитировать политических заключенных, которых незаконно арестовали или осудили. Кроме того, просят прекратить эскалацию на границе и остановить поток нелегальной миграции через свою территорию в соседние страны.

"Люблинский треугольник": Что известно

Дипломатическая инициатива "Люблинский треугольник" объединяет Украину, Литву и Польшу. Это формат для сотрудничества в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Цель платформы – поддержка вступления Украины в Евросоюз и НАТО и совместное противодействие агрессии России.

Первую совместную декларацию министры стран подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине.

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