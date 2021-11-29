Стефанчук не подпишет представление в КСУ о переносе выборов в Раду

Руслан Стефанчук заявил, что не будет подписывать представление в Конституционный Суд Украины о возможном перенесении выборов в парламент. Однако он не отрицает, что нардепы могут инициировать его.

Соответствующее заявление о возможном представлении в КСУ по поводу очередности выборов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал 29 ноября во время брифинга в парламенте.

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Представление в КСУ о переносе выборов

Я обращаться в Конституционный Суд не буду, но я не отрицаю право, которым наделены 45 народных депутатов, по любому вопросу обратиться в КСУ,

– отметил Стефанчук.

Председатель Рады добавил, что он такое конституционное представление подписывать не будет.

Возможен перенос смены очередности выборов