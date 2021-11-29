Стефанчук не подпишет представление в КСУ о переносе выборов в Раду
29 ноября 2021 , 14:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Руслан Стефанчук заявил, что не будет подписывать представление в Конституционный Суд Украины о возможном перенесении выборов в парламент. Однако он не отрицает, что нардепы могут инициировать его.
Соответствующее заявление о возможном представлении в КСУ по поводу очередности выборов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал 29 ноября во время брифинга в парламенте.
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Представление в КСУ о переносе выборов
Я обращаться в Конституционный Суд не буду, но я не отрицаю право, которым наделены 45 народных депутатов, по любому вопросу обратиться в КСУ,
– отметил Стефанчук.
Председатель Рады добавил, что он такое конституционное представление подписывать не будет.
Возможен перенос смены очередности выборов
- Согласно Конституции Украины, очередные парламентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады. То есть, следующие выборы в парламент должны состояться в октябре 2023 года. Выборы президента запланированы на весну 2024 года.
- Владимир Зеленский 26 ноября во время своего пресс-марафона предположил, что народные депутаты при желании могут обратиться в Конституционный Суд по поводу толкования возможности изменения очередности президентских и парламентских выборов.