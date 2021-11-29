Відповідну заяву щодо можливого подання до КСУ щодо черговості виборів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив 29 листопада під час брифінгу у парламенті.

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Подання до КСУ про перенесення виборів

Я звертатися до Конституційного Суду не буду, але я не заперечую право, яким наділені 45 народних депутатів, з будь-якого питання звернутися до КСУ,

– зазначив Стефанчук.

Голова Ради додав, що він таке конституційне подання підписувати не буде.

Можливе перенесення зміни черговості виборів