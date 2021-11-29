Відповідну заяву щодо можливого подання до КСУ щодо черговості виборів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив 29 листопада під час брифінгу у парламенті.
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Подання до КСУ про перенесення виборів
Я звертатися до Конституційного Суду не буду, але я не заперечую право, яким наділені 45 народних депутатів, з будь-якого питання звернутися до КСУ,
– зазначив Стефанчук.
Голова Ради додав, що він таке конституційне подання підписувати не буде.
Можливе перенесення зміни черговості виборів
- Відповідно до Конституції України, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради. Тобто наступні вибори до парламенту повинні відбутися у жовтні 2023 року. Натомість вибори президента заплановані на весну 2024 року.
- Володимир Зеленський 26 листопада під час свого пресмарафону припустив, що народні депутати за бажання можуть звернутися до Конституційного Суду щодо тлумачення можливості зміни черговості президентських і парламентських виборів.