Украинское законодательство хотят переписать: Стефанчук объяснил, что изменят

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о подготовке отдельного законодательного акта, который должен изменить терминологию в украинском законодательстве. Из текстов законов планируется удалить русизмы и англицизмы и использовать нормативный язык.

Об этом он рассказал 25 сентября в Житомире во время встречи, посвященной презентации наработок по новому Гражданскому кодексу Украины.

Что известно об украинизации законодательства?

По словам главы парламента, речь идет об отдельном законодательном акте, который должен комплексно обновить терминологию в украинских законах. Перед внесением соответствующей инициативы ожидаются экспертные заключения от Национальной академии наук Украины и Национальной академии правовых наук.

Документ должен урегулировать не только замену отдельных терминов, но и правила их правильного применения.

Мы должны перестать писать украинские законы либо с использованием русизмов, либо с использованием англицизмов. Это должен быть чистый украинский язык, понятный всем. Именно поэтому мы работаем со многими специалистами в этих вопросах,

– подчеркнул Стефанчук.

Особое внимание языковому обновлению уделяют и при подготовке нового Гражданского кодекса. Ранее Стефанчук заявлял, что в ходе его разработки работали над обновлением юридического языка и консультировались со специалистами-лингвистами.

Напомним, в Верховной Раде готовятся изменения в языковое законодательство, которые могут расширить перечень должностных лиц, обязанных владеть украинским языком. Документ предусматривает обязательное использование государственного языка должностными лицами и работниками сферы образования при исполнении служебных обязанностей.

В частности, на украинском языке должны общаться работники образовательных и оздоровительных учреждений для детей, а также члены избирательных комиссий. Владение государственным языком также предлагается сделать обязательным для народных депутатов, руководителей государственных научных учреждений и учреждений культуры, частных исполнителей, арбитражных управляющих и аудиторов.

Отдельные изменения коснутся местного самоуправления и деятельности дипломатических служб за рубежом. Рады должны создавать условия для развития и популяризации украинского языка.

Законопроект также предусматривает усиление государственного контроля и механизмов рассмотрения жалоб о нарушении языкового законодательства. Кроме того, предлагается установить требования к текстовой и визуальной информации, в частности, чтобы шрифт текста на иностранном языке не был крупнее шрифта на украинском языке.