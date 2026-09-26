Про це він розповів 25 вересня у Житомирі під час зустрічі з нагоди презентації напрацювань щодо нового Цивільного кодексу України.

Що відомо про українізацію законодавства?

За словами голови парламенту, йдеться про окремий законодавчий акт, який має комплексно оновити термінологію в українських законах. Перед внесенням відповідної ініціативи очікують експертних висновків від Національної академії наук України та Національної академії правових наук.

Документ має врегулювати не лише заміну окремих термінів, а й правила їхнього правильного застосування.

Ми повинні перестати писати українські закони або русизмами, або англіцизмами. Це повинна бути чиста українська мова, яка сприймається усіма. Саме тому ми працюємо з багатьма фахівцями в цих питаннях,

– наголосив Стефанчук.

Окрему увагу мовному оновленню приділяють і під час підготовки нового Цивільного кодексу. Раніше Стефанчук заявляв, що під час його розробки працювали над оновленням юридичної мови та консультувалися з фахівцями-мовознавцями.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують зміни до мовного законодавства, які можуть розширити перелік посадовців, зобов'язаних володіти українською мовою. Документ передбачає обов'язкове використання державної мови посадовцями та працівниками сфери освіти під час виконання службових обов'язків.

Зокрема, українською мають користуватися працівники закладів освіти та оздоровлення дітей, а також члени виборчих комісій. Володіння державною мовою також пропонують зробити обов'язковим для народних депутатів, керівників державних наукових установ і закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керівників та аудиторів.

Окремі зміни стосуватимуться місцевого самоврядування та діяльності дипломатичних служб за кордоном. Ради мають створювати умови для розвитку й популяризації української мови.

Законопроєкт також передбачає посилення державного контролю та механізмів розгляду скарг щодо порушення мовного законодавства. Крім того, пропонують встановити вимоги до текстової та візуальної інформації, зокрема щоб шрифт іншомовного тексту не був більшим за шрифт українською мовою.