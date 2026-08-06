Мовне законодавство невдовзі можуть оновити

Народні депутати у співпраці з представниками центральних органів виконавчої влади, Уповноваженим із захисту державної мови та експертами змогли погодити законопроєкт про обов'язковість використання української мови посадовцями й освітянами. Такі законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів держави та майбутнього українського народу. Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.

Так під час виконання роботи обов'язково українською мовою мають говорити посадовці та працівники освіти. Таким чином буде посилено удосконалення державного контролю та розгляду скарг на порушення. Відповідно зміни вносяться до законодавчих норм у сфері освіти, культури, місцевого самоврядування, виборчого законодавства та інших. Голова Підкомітету з питань культури Микола Княжицький каже, що запропоновані зміни мають реально втілювалися в життя.

Законопроєкт №15412 передбачає використання української мови у закладах освіти та оздоровлення дітей. Також виключно державна мова має звучати серед членів виборчих комісій.

Які саме зміни пропонують депутати

Місцеві ради повинні створювати умови для розвитку й популяризації української мови. А дипломатичні служби мають виконувати ту ж роботу за кордоном.

Володіння державною мовою стане обов'язковим після ухвалення змін для:

народних депутатів України;

керівників державних наукових установ та державних закладів культури;

приватних виконавців, арбітражних керівників, аудиторів.

Також законодавці пропонують чіткі вимоги для текстової та візуальної інформації для загального ознайомлення. Розмір шрифтів тексту іншою мовою не має бути більшим за розмір шрифтів тексту державною мовою.

У пояснювальній записці автори проєкту написали про посилення санкцій за порушення вимог Закону щодо обов’язкового застосування державної мови. Уповноважений із захисту державної мови матиме право штрафувати громадян на 400 – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж оголошувати попередження, якщо порушення вчинено вперше. Якщо протягом року надходить ще одна скарга про порушення мовного законодавства, то санкції можуть зрости від 1 200 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Члени Комітету гуманітарної політики наголосили, що міжнародних партнерів повідомлять про те, що зміни до закону не звужують прав національних меншин, відповідають європейським стандартам та євроінтеграційним зобов'язанням України.

Ми маємо бути на крок попереду і завчасно пояснити нашим партнерам, що саме змінює цей законопроєкт, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій,

– уточнила заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук.

В Україні вводять мораторій на російську мову

Нагадаємо, Закон про державну мову передбачає використання української у культурній сфері, але допускає використання інших мов у певних випадках. Як розповів у коментарі 24 Каналу адвокат Назар Чорний, місцеві ради не мають повноважень самостійно встановлювати обмеження на використання російської мови, оскільки питання мовної політики належить до компетенції Верховної Ради.

Рішення органів місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в суді. Водночас ухвалені мораторії наразі залишаються чинними одразу в кількох містах, доки їх не скасує сама Рада або суд. Експерт вважає, що такі рішення мають більше політичний і декларативний характер.