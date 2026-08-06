Законодательство о языке в скором времени может быть обновлено

Народные депутаты в сотрудничестве с представителями центральных органов исполнительной власти, Уполномоченным по защите государственного языка и экспертами смогли согласовать законопроект об обязательности использования украинского языка должностными лицами и работниками сферы образования. Такие законодательные и управленческие решения должны приниматься в соответствии с интересами государства и будущего украинского народа. Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.

Так, во время выполнения служебных обязанностей должностные лица и работники сферы образования обязаны говорить на украинском языке. Таким образом будет усилено совершенствование государственного контроля и рассмотрение жалоб на нарушения. Соответственно, изменения вносятся в законодательные нормы в сфере образования, культуры, местного самоуправления, избирательного законодательства и других. Председатель Подкомитета по вопросам культуры Николай Княжицкий отмечает, что предложенные изменения должны реально воплощаться в жизнь.

Законопроект №15412 предусматривает использование украинского языка в учреждениях образования и оздоровления детей. Также исключительно государственный язык должен звучать среди членов избирательных комиссий.

Какие именно изменения предлагают депутаты

Местные Рады должны создавать условия для развития и популяризации украинского языка. А дипломатические службы должны выполнять ту же работу за рубежом.

Владение государственным языком станет обязательным после принятия изменений для:

народных депутатов Украины;

руководителей государственных научных учреждений и государственных учреждений культуры;

частных исполнителей, руководителей арбитражных судов, аудиторов.

Также законодатели предлагают четкие требования к текстовой и визуальной информации, предназначенной для общего ознакомления. Размер шрифта текста на другом языке не должен превышать размер шрифта текста на государственном языке.

В пояснительной записке авторы проекта указали на ужесточение санкций за нарушение требований Закона об обязательном применении государственного языка. Уполномоченный по защите государственного языка будет иметь право штрафовать граждан на сумму от 400 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или выносить предупреждение, если нарушение совершено впервые. Если в течение года поступит еще одна жалоба о нарушении языкового законодательства, то санкции могут увеличиться с 1 200 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Члены Комитета по гуманитарной политике подчеркнули, что международных партнеров проинформируют о том, что изменения в закон не ущемляют прав национальных меньшинств, соответствуют европейским стандартам и евроинтеграционным обязательствам Украины.

Мы должны быть на шаг впереди и заблаговременно объяснить нашим партнерам, что именно меняет этот законопроект, чтобы избежать каких-либо манипуляций,

– уточнила заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук.

В Украине вводят мораторий на русский язык

Напомним, что Закон о государственном языке предусматривает использование украинского языка в культурной сфере, но допускает использование других языков в определенных случаях. Как рассказал в комментарии 24 Канала адвокат Назар Черный, местные Рады не имеют полномочий самостоятельно устанавливать ограничения на использование русского языка, поскольку вопросы языковой политики относятся к компетенции Верховной Рады.

Решения органов местного самоуправления могут быть обжалованы в суде. В то же время принятые моратории пока остаются в силе сразу в нескольких городах, пока их не отменит сама Рада или суд. Эксперт считает, что такие решения носят скорее политический и декларативный характер.