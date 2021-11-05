Стефанчук подписал закон об олигархах, дальше – слово за Зеленским

Законопроект об олигархах уже в шаге от окончательного одобрения. Свою подпись под документом поставил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Последнее слово – за главой государства. На сайте парламента указано, что законопроект №5599 передали на подпись Владимиру Зеленскому 5 ноября.

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Накануне парламент смог устранить противоречия в тексте о деолигархизации. Народные избранники воспользовались статьей регламента, позволившей сделать это без переголосования всего документа. Предложения Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержали 252 политика.

Законопроект об олигархах: что нужно знать

Нардепы уточнили, что признавать людей олигархами, включать их в соответствующий реестр и вести его будут в Совете по нацбезопасности и обороне. На этом собственно настаивали у Зеленского.

Соответствующий законопроект инициировал украинский президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает формирование специального реестра олигархов. Попадать в этот список будут те, кто отвечает хотя бы трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 миллиарда гривен.

Олигархам из списка придется подавать электронную декларацию – как это делают чиновники. Им также будет запрещено, в частности, финансировать партии и какую-либо политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями. Более того, бизнесменов и государственных служащих обяжут отчитываться о контактах между собой.

Еще в мае в СНБО заявили, что к олигархам в Украине "уверенно можно отнести 13 человек". Журналист Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники, утверждал, что, может, речь идет о Ринате Ахметове, Петре Порошенко, Дмитрии Фирташе, Игоре Коломойском, Викторе Пинчуке, Сергее Левочкине, Викторе Медведчуке, Вадиме Новинском, Юрии Косюке, Олеге Бахматюке, Константине Жеваго, а также об Александре и Галине Герег.