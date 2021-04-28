"Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что пока планируют заменить одного министра в украинском правительстве. По его словам, говорится о главе Минэнергетики.

Вице-спикер парламента отметил, что соответствующее решение будет принято только тогда, когда за него проголосуют 226 народных депутатов.

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Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра – это будет кандидатура на министра энергетики,

– сказал он.

В то же время Руслан Стефанчук отметил, что сейчас в Верховной Раде еще официально не зарегистрировали законопроект. По его словам, продолжается процесс обсуждения.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль направил в парламент представление о назначении министром энергетики Германа Галущенко. Профильный комитет рассмотрит этот вопрос уже 28 апреля.

Со своей стороны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может проголосовать за назначение Германа Галущенко главой Минэнергетики на внеочередном заседании 29 апреля.

Кто такой Герман Галущенко Галущенко – юрист со стажем работы в государственном и частном секторе. В 2013 – 2014 годах был исполнительным директором по правовому обеспечению "Энергоатома". Кабинет министров 6 мая назначил его вице-президентом "Энергоатома". Сейчас он отвечает за вопросы перспективного развития предприятия.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Рада рассматривает возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

В Офисе Президента отметили, что продолжительность его пребывания в должности будет зависеть от результативности работы.

В "Слуге народа" же уверяют, что в ближайшее время главу Минздрава не планируют менять.