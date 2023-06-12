Рад, что имел опыт КВН, а не "Партии регионов", – Стефанчук потроил Гончаренко перед Радой

В стенах Верховной Рады произошла словесная перепалка между Русланом Стефанчуком и Алексеем Гончаренко. Глава Рады выдал несколько забавных и ироничных шуток о Гончаренко.

Перепалка началась с того, что Руслан Стефанчук решил пожаловаться на Гончаренко, пишет 24 Канал. В частности, глава Верховной Рады возмутил, что депутат от "Европейской Солидарности" постоянного к нему обращался.

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Стефанчук выдал пикантную шутку о Гончаренко

"Вы постоянно ко мне обращаетесь. Вы меня постоянно с кем-то путаете. Я вам никогда не говорил быстрее – быстрее. Может кто-то другой вам говорил", – сказал Стефанчук в адрес Гончаренко, после чего зал Верховной Рады "взорвался" смехом.

Этот символический раунд остался за Стефанчуком, однако Гончаренко решил отыграться в следующем. В ответ на шутку главы Рады он напомнил, что Стефанчук играл в КВН.

"Очень рад тому, что у нас председатель тоже опыт КВН. Это безусловно помогает ему вести заседание Верховной Рады", – сказал Гончаренко.

Но Стефанчук с ответом не заставил себя ждать и снова пристыдил Гончаренко.

"Я очень рад, что имел опыт КВН, а не "Партии регионов", – сказал спикер Рады, вспомнив политическую карьеру Гончаренко в партии беглого президента Виктора Януковича.

Перепалка Стефанчука и Гончаренко: смотрите видео

Глава Рады припомнил Гончаренко стрим без штанов

. Руслан Стефанчук в 1996 году играл за команду Хмельницкого в высшей лиге КВН. С 2002 года он ушел из КВН в науку.

Несмотря на это, Алексей Гончаренко не сдавался и пытался подколоть Стефанчука. В частности, глава Рады ошибся с номером поправки.

Стефанчуку показалось, что говорится о 5-й поправке, поскольку он не увидел тире. Однако речь шла о 35 поправках.

"Господин профессор, там тире!", – воскликнул Гончаренко. На этот укол Стефанчук тоже нашел ответ: "У меня просто плохое зрение. Я не так часто сижу в стримах без нижнего".

Стефанчук пристыдил Гончаренко: смотрите видео

Стефанчук вспомнил Гончаренко досадный случай, когда депутат включился на стрим без штанов. На этом словесная перепалка в Раде окончилась очевидной победой Стефанчука.

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