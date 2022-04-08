Стефанчук пригласил глав парламентов мира посетить Украину

Фотографии и видео зверств россиян ужасают. Однако если вживую увидеть братские могилы, разрушенные школы, разбросанные инвалидные коляски, то есть осознание, что борьба не только за Украину.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 8 апреля. Он подчеркнул, что борьба идет за то, может ли добро существовать в этом мире.

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"Я знаю, что наш ответ однозначен. Я уже обратился к лидерам парламентов с тем, что всех приглашаю в Украину. Приглашаю почувствовать то, что чувствуем мы уже 44 дня войны", – сказал спикер ВР.

Нужна эффективная солидарность

Стефанчук подчеркнул, что для Украины важно, чтобы солидарность, которую все проявляют, была быстрой и эффективной. Важно, чтобы была возможность выиграть в этой войне.

То, что мы победим, ни у кого нет сомнений. Мы общались в Ирпене и Буче с людьми, 40 дней находившимися в подвалах. За это время их не сломали,

– сказал Стефанчук.

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