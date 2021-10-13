Стефанчук сообщил, когда Рада получит первого вице-спикера

Парламент будет выбирать первого вице-спикера во вторник, 19 октября. Ранее эту должность занимал Руслан Стефанчук, который с 8 октября избран главой Верховной Рады.

О дате избрания своего заместителя спикер сообщил во время брифинга. Стефанчук отметил, что работу в пятницу, 8 октября, остановили, потому не успели рассмотреть этот вопрос.

Ранее Руслан Стефанчук стал новым председателем Верховной Рады

Во вторник заседание начнут с этого вопроса

Во вторник мы сразу начнем с продолжения этого вопроса: он займет около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера,

– подчеркнул Стефанчук.

Отметим, что претендентами на должность являются двое нардепов. "Слуга народа" выдвинула Александра Корниенко, а "Европейская Солидарность" – Софию Федину.

8 октября нардепы проголосовали за избрание спикером парламента Руслана Стефанчука. Такое решение поддержал 261 народный депутат.

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