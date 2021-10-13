Стефанчук сообщил, когда Рада получит первого вице-спикера

13 октября 2021 , 14:47
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Источник:

24 канал

Парламент будет выбирать первого вице-спикера во вторник, 19 октября. Ранее эту должность занимал Руслан Стефанчук, который с 8 октября избран главой Верховной Рады.

О дате избрания своего заместителя спикер сообщил во время брифинга. Стефанчук отметил, что работу в пятницу, 8 октября, остановили, потому не успели рассмотреть этот вопрос.

Ранее Руслан Стефанчук стал новым председателем Верховной Рады

Во вторник заседание начнут с этого вопроса

Во вторник мы сразу начнем с продолжения этого вопроса: он займет около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера,
– подчеркнул Стефанчук.

Отметим, что претендентами на должность являются двое нардепов. "Слуга народа" выдвинула Александра Корниенко, а "Европейская Солидарность" – Софию Федину.

Обратите внимание! 8 октября нардепы проголосовали за избрание спикером парламента Руслана Стефанчука. Такое решение поддержал 261 народный депутат.

К теме Спикериада: как в Верховной Раде увольняли Дмитрия Разумкова

Что известно об изменениях в руководстве Верховной Рады:

  • В конце сентября подали сразу два обращения об отзыве действующего спикера Дмитрия Разумкова. Они поступили от "Слуги народа" и лично от Давида Арахамии.
  • 4 октября официально стартовала процедура отзыва.
  • 5 октября нардепы отстранили Разумкова от 2 пленарных заседаний.
  • А уже 7 октября 284 голосами Разумкова отозвали с должности.
  • На следующий день на его место выбрали Руслана Стефанчука. Также кандидатами на должность были двое нардепов от "Европейской Солидарности" – Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко.
Автор: Ірина Пундор