Стефанчук внес в Раду кандидата на должность омбудсмена

В Верховную Раду внесли предложение о назначении нового омбудсмена – им может стать народный депутат Украины Дмитрий Лубинец.

Соответствующее предложение внес глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Уже на ближайшем заседании парламента кандидатуру Лубинца могут утвердить.

Ранее Денисова отреагировала на увольнение с должности омбудсмена и заявила, что будет оспаривать решение

Согласно требованиям законодательства, внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

– написал Стефанчук.

Стефанчук считает, что опыт Лубинца в должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, а также его профессиональные и человеческие качества создадут все необходимые предпосылки для исполнения в полном объеме полномочий, возложенных на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Что нужно знать о Дмитрии Лубинце

Лубинец входит в группу "За майбутнє" и является главой Комитета ВР. В парламент он избирался в 2019 году как беспартийный самовыдвиженец по округу №60 (Донецкая область).

Являлся депутатом городского совета Волновахи (с 2010-го), первым заместителем председателя правления Народно-патриотического союза Донбасса, народным депутатом предыдущего созыва от "Блока Петра Порошенко" и является действующим внепартийным нардепом.

Увольнение предшественницы было несколько скандальным

Предыдущая уполномоченная по правам человека Людмила Денисова была уволена с должности 31 мая.

Денисову обвиняли в "непонятной концентрации работы" на сексуальных преступлениях россиян против украинцев. Характер освещения этих преступлений был перенасыщен неподтвержденными деталями, которые только вредили Украине, в частности, отвлекали мировых СМИ от других преступных деяний российских оккупантов.

Сама же Денисова сказала, что такое увольнение является нарушением законной процедуры увольнения и 5 статей Конституции. По ее словам, Офис Президента "не устраивает ее активность как омбудсмена". Она подчеркнула, что соответствующие действия власти считает незаконными и вмешивающимися в деятельность Офиса омбудсмена Украины, который, по закону, избирается на 5 лет.

Активисты и правозащитники критиковали работу Денисовой. Однако уход с должности в военное время действительно считают незаконным.

Ранее на должность Уполномоченного по правам человека рассматривали и других кандидатов, кого – смотрите в видео