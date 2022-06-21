Відповідну пропозицію вніс Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Уже на найближчому засіданні парламенту його кандидатуру можуть затвердити.

Раніше Денісова відреагувала на звільнення з посади омбудсмена та заявила, що оскаржуватиме рішення

Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

– написав Стефанчук.

Стефанчук вважає, що досвід Лубінця на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Що треба знати про Дмитра Лубінця

Лубінець входить до групи "За майбутнє" і є головою Комітету ВР, в парламент він обирався у 2019 році як безпартійний самовисуванець за округом №60 (Донецька область).

Був депутатом міської ради Волновахи (з 2010), першим заступником голови правління Народно-патріотичного союзу Донбасу, народним депутатом попереднього скликання від Блоку Петра Порошенка і є чинним позапартійним нардепом.

Звільнення попередниці є дещо скандальним

Попередня Уповноважена з прав людини Людмила Денісова була звільнена з посади 31 травня.

Денісову звинувачували у "незрозумілій концентрації роботи" на сексуальних злочинах росіян проти українців. Характер висвітлення цих злочинів був перенасичений непідтвердженими деталями, які лише шкодили Україні, зокрема відвертали увагу світових ЗМІ від інших злочинних діянь російських окупантів.

Сама ж Денісова сказала, що таке звільнення є порушенням законної процедури звільнення та 5 статей Конституції. З її слів, Офіс президента "не влаштовує її активність як омбудсмана". Вона наголосила, що такі дії влади вважає незаконними та такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана України, який, за законом, обирається на 5 років.

Активісти та правозахисники критикували роботу Денісової. Однак звільнення з посади у воєнний час дійсно вважають незаконним.

Раніше на посаду Уповноваженого з прав людини розглядали й інших кандидатів, кого – дивіться у відео