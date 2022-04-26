Стефанчук заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию относительно НАТО

Украинский парламент не будет вносить изменения в Конституцию относительно курса НАТО. Изменения в Конституцию не будут вносить даже если Украина получит гарантии безопасности от других стран в рамках переговорного процесса с Россией.

Стефанчук назвал красные линии для Украины

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он прокомментировал одно из своих заявлений, в котором допустил изменения в Конституцию в части евроатлантической интеграции.

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Стефанчук объяснил, что хотел донести, что основным приоритетом для Украины является безопасность государства и украинского народа.

Красными линиями, которые мы не переступим, являются территориальная целостность, суверенитет, государственная независимость. Эти три вещи, которые точно не могут быть в предмете договора,

– сказал он.

Глава Верховной Рады отметил, что евроинтеграция важная тема для него. В то же время, он подчеркнул, что НАТО, например, не хочет закрыть небо над Украиной.

"Мне кажется, столько, сколько в парламенте сделал я для вступления Украины в ЕС и НАТО, мало кто делал. Для меня это очень важные темы. Но сегодня мы все обращаемся к НАТО с просьбой закрыть небо, а они говорят, что не могут". Мы напоминаем о политике открытых дверей, а в ответ – политика открытых дверей есть, но Украина не станет в этот период членом НАТО. Сделайте то – нет. Передайте то – нет", – заявил Стефанчук.

Он добавил, что за каждым днем промедлений НАТО стоят человеческие жизни. Поэтому, по словам Стефанчука, Украина должна быть гибкой и искать варианты, которые дадут гарантию безопасности.

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Любые решения будут принимать вне военного положения

Глава Рады заявил, что любые решения будут приниматься вне военного положения. Речь идет как о референдуме, так и о возможных изменениях в Конституцию.

Мы же говорим о договоренностях, о переговорах, о гарантиях. Дальше мы будем видеть четкий и понятный механизм. Это будет НАТО? Прекрасно, я за,

– сказал Стефанчук.

По его словам, можно сделать вывод, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО, даже если получит гарантии безопасности.

"Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А что угодно, что записано в Конституции относительно НАТО, относительно ЕС – это наши перспективные видения на будущее", – рассказал Стефанчук.

Глава Рады заверил, что изменений в Конституцию не будет, поскольку это не имеет никакого эффекта.

"Изменение Конституции – не является и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из того. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда с них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если с него нет эффекта, то это декларативные нормы", – резюмировал он.

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