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      Стефанчук изменил декларацию, добавив покупку на более чем 1 000 000 гривен

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      Руслан Стефанчук – первый вице-спикер ВРУ / gordonua.com

      Руслан Стефанчук, вице-спикер Верховной Рады и депутат от "Слуги народа", 18 ноября внес существенные изменения в своей декларации. Политик отметил, что приобрел два комплекта строительных материалов. Общая стоимость покупки – 1 миллион 186 тысяч 796 гривен.

      Сведения об изменениях в декларации можно увидеть на официальном сайте е-декларирования.

      Читайте также: Забыл задекларировать 4,7 миллиарда гривен: экс-депутату Дзензерскому сообщили о подозрении

      В основной декларации Руслана Стефанчука за 2018 год есть сведения о земельном участке под Киевом в Белогородке площадью примерно 1000 квадратных метров (приобретена в 2016 году). Вероятно, там политик планирует начать строительство.

      В дополнении к декларации вице-спикер указал приобретение двух комплектов строительных материалов:

      ► "Для строительства каркаса жилого дома из СИП-панелей" (это такой современный материал, который в народе называют еще «сэндвич-панель»; предназначен для быстрого строительства теплых домов).

      Заметим, что сейчас Стефанчук арендует квартиру у тещи и берет на это деньги из государственного бюджета. Сам Стефанчук в комментарии активистам подтвердил, что платит арендную плату за квартиру, в которой живет.

      Согласно данным Портала открытых данных Верховной Рады, в октябре 2019 года Стефанчук за аренду жилья получил компенсацию из государственного бюджета – 19,5 тысяч гривен.

      Биографию Руслана Стефанчук – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Слуга народа е-декларирование Руслан Стефанчук
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