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      Стефанчук купив будматеріалів на 1 000 000 гривень

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      Руслан Стефанчук – перший віцеспікер ВРУ / gordonua.com

      Руслан Стефанчук, віцеспікер Верховної Ради та депутат від "Слуги народу", 18 листопада вніс суттєві зміни до своєї декларації. Політик зазначив, що придбав два комплекти будівельних матеріалів. Загальна вартість покупки – 1 мільйон 186 тисяч 796 гривень.

      Відомості про зміни у декларації можна побачити на офіційному сайті е-декларування.

      Читайте також: Забув задекларувати 4,7 мільярда гривень: ексдепутату Дзензерському повідомили про підозру

      У основній декларації Руслана Стефанчука за 2018 рік є відомості про земельну ділянку під Києвом у Білогородці площею у приблизно 1000 квадратних метрів (придбана у 2016 році). Ймовірно, там політик планує розпочати будівництво. 

      У доповненні до декларації віцеспікер вказав на придбання двох комплектів будівельних матеріалів:

      ► "Для будівництва каркасу житлового будинку з СІП-панелей" (це такий сучасний матеріал, який в народі називають ще "сендвіч-панель"; призначений для швидкого будівництва теплих будинків).

      Зауважимо, що наразі Стефанчук орендує квартиру в тещі та бере на це гроші з державного бюджету. Сам Стефанчук у коментарі активістам підтвердив, що сплачує орендну плату за квартиру, у якій мешкає. 

      Згідно з даними Порталу відкритих даних Верховної Ради, у жовтні 2019 року Стефанчук за оренду житла отримав компенсацію з державного бюджету – 19,5 тисяч гривень.

      Біографію Руслана Стефанчука – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Гроші Новини України Слуга народу е-декларування Руслан Стефанчук
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