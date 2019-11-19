Стефанчук купив будматеріалів на 1 000 000 гривень
Руслан Стефанчук, віцеспікер Верховної Ради та депутат від "Слуги народу", 18 листопада вніс суттєві зміни до своєї декларації. Політик зазначив, що придбав два комплекти будівельних матеріалів. Загальна вартість покупки – 1 мільйон 186 тисяч 796 гривень.
Відомості про зміни у декларації можна побачити на офіційному сайті е-декларування.
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У основній декларації Руслана Стефанчука за 2018 рік є відомості про земельну ділянку під Києвом у Білогородці площею у приблизно 1000 квадратних метрів (придбана у 2016 році). Ймовірно, там політик планує розпочати будівництво.
У доповненні до декларації віцеспікер вказав на придбання двох комплектів будівельних матеріалів:
► "Для будівництва каркасу житлового будинку з СІП-панелей" (це такий сучасний матеріал, який в народі називають ще "сендвіч-панель"; призначений для швидкого будівництва теплих будинків).
Зауважимо, що наразі Стефанчук орендує квартиру в тещі та бере на це гроші з державного бюджету. Сам Стефанчук у коментарі активістам підтвердив, що сплачує орендну плату за квартиру, у якій мешкає.
Згідно з даними Порталу відкритих даних Верховної Ради, у жовтні 2019 року Стефанчук за оренду житла отримав компенсацію з державного бюджету – 19,5 тисяч гривень.
Біографію Руслана Стефанчука – читайте у матеріалі 24 каналу.