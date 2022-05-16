"Стефания" на "Азовстали", обстрел Северодонецкой больницы: видеодайджест 81 дня войны

Защитник "Азовстали" спел "Стефанию" под обстрелами. Российские оккупанты ударили по Северодонецкой больнице.

Российские захватчики одновременно несут многочисленные потери. В Генштабе опубликовали видео основных событий 81 дня войны.

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Дайджест 81-го дня войны России против Украины

Песня победителей конкурса Евровидения группы "Калуш" прозвучала на "Азовстали". Сопротивление украинских защитников продолжается. На видео слышно, что воин поет ее под обстрелами.

Россияне обстреляли Северодонецкую больницу. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что медицинское учреждение до сих пор работает. Только там уже могут принимать гораздо меньше людей. Известно, что за сутки 15 мая они совершили 11 артиллерийских атак по городу. Ранены 9 человек и еще 2 – погибшие.

Бойцы инженерно-саперного подразделения 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Закарпатский легион эффектно уничтожили вражескую технику.

Во время боя с украинскими защитниками россияне бросили свой танк Т-72. Он стал трофеем для ВСУ.

В сети опубликовали видео, как ВСУ уничтожили российский танк из ПТРК Javelin. Воздушные силы ВСУ продолжают бить по российской авиации.

Основные события 81 дня войны: видеообзор

Ситуация в Украине по состоянию на утро 16 мая Генштаб

Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на Донецком направлении. Там они обстреливают населённые пункты из всех видов оружия.

На Слобожанском направлении захватчики пытаются сдержать подразделения ВСУ к северу от Харькова. Враг ведет подготовку наступления в районе Изюма.

На Волынском, Полесском, Славянском, Северодонецком, Новопавловском и Южнобужском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Северском направлении захватчики ужесточили контроль на украинско-российской границе в Брянской и Курской областях. Есть угроза ракетных ударов из России на указанном направлении.

На Харьковском направлении основные усилия противника направлены на удержание занятых позиций.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает наступать. На Авдеевском направлении враг отошел на ранее занятые позиции.

В Мариуполе враг наносит массовые артиллерийские и авиационные удары. Больше всего обстреливает завод "Азовсталь".

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