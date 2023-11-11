Мы нашли путь, он полностью сработает, – Стефанишина о взаимопонимании с Венгрией

Венгрия может вставлять палки в колеса на пути Украины к вступлению в Евросоюз. В то же время вице-премьер заверила, что удалось найти путь, который сработает с Будапештом.

Во время мероприятия "NV Формула успеха Украины" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Венгрия не может заблокировать решение о начале переговоров о вступлении нашего государства в ЕС. Она также отметила, что нашла формулу взаимопонимания.

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С Венгрией попытаются найти общий язык

По словам Стефанишиной, окончательную формулу понимания ей удалось придумать 11 ноября. Сделали это после переговоров с европейскими партнерами.

Мы нашли путь. Подробно о нем расскажу после заседания Европейского Совета в декабре. Но я уверена, что это сработает, полностью,

– подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что для этого понадобятся непосредственные контакты с Виктором Орбаном. Собственно, венгерский премьер – тот, кто угрожает блокировать вступление нашего государства в Евросоюз.

Назвала заявление Сийярто хорошим знаком

Стефанишина также прокомментировала высказывания министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он накануне заявлял, что наше государство "принесет в Евросоюз войну". По ее словам, это "чистая политика". В то же время, уверяет она, – хороший знак.

Простые граждане прочитали это как предательство. Для меня это суперуспешный кейс. Это означает, что Венгрия уверена, что вопросы образования мы точно разрулим. Мы подали им дорожную карту, есть закон в парламенте и есть оценки, проведенные на Закарпатье. Туда переехали десятки тысяч украинцев (из других регионов – 24 Канал), и, собственно, теперь в венгерских школах вынуждены иметь украинский язык образования,

– подчеркнула она.

Стефанишина также отметила, что в последних заявлениях Орбана и Сийярто видит понимание, что вопрос венгров на Закарпатье не позволит Будапешту заблокировать процесс движения Украины в Европейский Союз.

"Пошли уже более высокого уровня угрозы. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении", – подчеркнула Стефанишина.

7 ноября заявление сделал политический директор венгерского премьера Балаж Орбан. Он отметил, что правительство страны будет ветировать начало переговоров с нашим государством о вступлении в ЕС. В частности, вето наложат из-за "нарушения прав венгерского меньшинства".

На это отреагировал Дмитрий Кулеба. Глава МИД Украины отметил, что страна "принципиально продвигает вопросы нацменьшинств именно в венгерском видении". Он призвал "решать проблемы по мере их поступления".

Впоследствии Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия получила от Украины подробную дорожную карту. В ней расписали, как можно разрешить споры, связанные с вопросом нацменьшинств.