Прокурор зачитал переписку Стефанишиной с государственным секретарем Министерства юстиции Александром Буханевичем. Подробности судебного заседания сообщает Центр противодействия коррупции.

Как Стефанишина влияла на назначение руководителя НАЗК?

По словам прокурора, речь идет о конкурсе по отбору руководителя НАЗК, который длился с сентября 2023 года по февраль 2024 года. На тот момент Ольга Стефанишина возглавляла Министерство юстиции.

В одной из переписок Буханевич просил Стефанишину дать указания перед первым заседанием конкурсной комиссии и посоветовать, кого поддержать на должность ее председателя.

В другом сообщении они уже обсуждали самих кандидатов на должность руководителя НАПК.

Стефанишина прислала Буханевичу список претендентов и написала, что Сергей Гупяк (нынешний заместитель председателя НАЗК, бывший сотрудник ГБР) является приоритетным кандидатом.

По версии прокуратуры, из этих и остальных сообщений следует, что Стефанишина и ее окружение координировали действия отдельных членов конкурсной комиссии, согласовывали кандидатов и даже обсуждали вопросы, которые следовало задавать претендентам во время собеседований.

Что известно о новом подозрении в адрес Стефанишиной?

Напомним, 4 августа НАБУ и САП сообщили Ольге Стефанишиной о новом подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

6 августа чиновнице избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен.

Напомним, что в начале августа Ольгу Стефанишину уволили с должности посла Украины в США.