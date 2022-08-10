Стена между Польшей и беларусью: лукашенковцы прорезают отверстия и гонят через них мигрантов

Польша завершила строительство 186-километровой стены на границе с беларусью. Однако белорусские служащие разрушают ограждение и помогают мигрантам незаконно попасть в ЕС.

Об этом заявила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская, ссылаясь на показания задержанных нелегалов. Страна возвела стену в ответ на прошлогодний кризис, вызванный тысячами мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, которых лукашенко незаконно перебрасывал через территорию Беларуси в ЕС с целью дестабилизации ситуации.

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По информации Михальской, лукашенковцы используют специальные инструменты, чтобы разрушить недавно возведенное ограждение на границе с Польшей.

Задержанные на польской стороне мигранты рассказывают, что белорусские служащие не только подвозят мигрантов под границу, но и пытаются помочь им обойти меры безопасности.

– отметила пресс-секретарь польской пограничной службы.

По свидетельствам задержанных нелегалов, по прибытии на границу их оставляли в кустарниках у стены, а белорусские служащие тем временем уничтожали ограждение с помощью различных орудий. Они вырезали отверстия с помощью болгарок, зубил, специальных перчаток и других инструментов.

белорусские службы пропускают через такие отверстия группы мигрантов от двух до пяти человек, и только на заболоченных участках границы гонят несколько большие группы,

– отметила польская чиновник.

Вместе с тем Михальская добавила, что в целом количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы после строительства стены уменьшилось в десятки раз – с 800 до около 80 попыток ежедневно.

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Напомним, что кроме ограждения из стальных пролетов высотой 5 метров, на нем установлены электрические системы наблюдения, охраняемые в общей сложности 202 километра польско-белорусской границы. Стену впоследствии планируют оборудовать дополнительными электроникой, камерами и датчиками движения. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда злотых.

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