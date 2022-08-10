Про це заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, посилаючись на свідчення затриманих нелегалів. Країна звела стіну у відповідь на торішню кризу, спричинену тисячами мігрантів, переважно з Близького Сходу, яких режим лукашенка незаконно закидав через територію білорусі у ЄС з метою дестабілізації ситуації.

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Режим лукашенка намагається прорвати стіну на кордоні з Польщею

За інформацією Міхальської, лукашенківці використовують спеціальні інструменти, аби зруйнувати нещодавно зведену огорожу на кордоні з Польщею.

Затримані на польському боці мігранти розповідають, що білоруські службовці не лише підвозять мігрантів під кордон, але й намагаються допомогти їм обійти заходи безпеки,

– зауважила речниця польської прикордонної служби.

За свідченнями затриманих нелегалів, після прибуття на кордон їх залишали у чагарниках поблизу стіни, а білоруські службовці тим часом нищили огорожу за допомогою різних знарядь. Вони вирізали отвори за допомогою болгарок, зубил, спеціальних рукавиць та інших інструментів.

білоруські служби пропускають через такі отвори групи мігрантів від двох до п'яти осіб, і лише на заболочених ділянках кордону женуть трохи більші групи,

– зазначила польська посадовиця.

Разом з тим Міхальська додала, що у цілому кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону після зведення стіни зменшилась у десятки разів – з 800 до близько 80 спроб щодня.

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Нагадаємо, що окрім огорожі зі сталевих прольотів заввишки 5 метрів, на ній встановлено електричні системи спостереження, які охороняють загалом 202 кілометри польсько-білоруського кордону. Стіну згодом планують обладнати додатковими електронікою, камерами та датчиками руху. Загальна вартість проєкту становить 1,6 мільярда злотих.

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