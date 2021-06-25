Стена – это не просто слова, – Зеленский о "плане Б" по Донбассу

Что делать, если договориться с Россией по Донбассу так и не удастся? Может ли в таком случае Украина поставить "стену" на границе с оккупированным регионом?

Речь идет о "стене" в отношениях и коммуникации. Президент Зеленский убежден, что решение об этом может принять только народ Украины.

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"План Б" по Донбассу

У Президента Украины Владимира Зеленского спросили, как он оценивает процесс урегулирования ситуации на Донбассе, учитывая недавнюю встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

В частности, не время ли переходить на какой-то альтернативный план действий – условный "план Б".

Зеленский сказал, что Украина уже находится в рамках реализации такого альтернативного плана. Впрочем, деталей не раскрыл. Вместо того глава государства рассказал об идее поставить "стену" на границе с оккупированными регионами:

"Стена – это не просто слова. Стена – это все. Стена во всех отношениях. Во всех коммуникациях».

"А что делать с людьми, которые там нас – не платить пенсию?"

– не платить пенсию?" "Что делать с предприятиями Донбасса – не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь".

То есть, стена – это полное расторжение отношений. О запуске этого плана должен принимать решения народ Украины,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, к этому может прийти, если не удастся достичь альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами Америки и Россией.